Индонезия защитилась от коронавируса молитвами
Власти Индонезии заявили, что на территории их страны нет заболевших коронавирусом благодаря неустанным молитвам. Эксперты полагают, что там просто скрывают правду.
Ученые заявили, что вероятность полного отсутствия жертв коронавируса на территории Индонезии невелика. Правительство этой страны утверждает, что им удалось не допустить коварный вирус на острова, несмотря на близость Индонезии к Китаю и десятки тысяч приезжающих оттуда граждан каждый месяц. В расположенных рядом Малайзии и Филиппинах подтверждены случаи коронавируса, но в Индонезии их нет по официальным данным. Вообще здесь на вирус проверили пока всего 104 человека, а чиновники уверяют, что население достаточно защищает себя... молитвами.
Население этой страны составляет 267 млн человек, 87% исповедуют ислам. Ученые крайне скептически восприняли новость о том, что в Индонезии нет заболевших. В ноябре и декабре в эту страну прямыми рейсами из города Ухань прилетело более 100 000 человек. Для жителей Уханя Индонезия - шестая по популярности точка посещения. Профессор Гарвардского университета Марк Липситч (Marc Lipsitch) полагает, что в Индонезии нет официально подтвержденных случаев коронавируса, но есть заболевшие фактически.
Чисто арифметически, по мнению ученого, здесь должно быть не менее 5 пациентов из расчета общего числа прибывших из Уханя. Власти Индонезии используют термометры в аэропортах, но профессор Липситч не считает это хоть гарантией защиты. Возможно, Индонезия просто не выявила заболевших или скрыла информацию о них, пишет Al Jazeera. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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