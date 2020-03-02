Дневную сонливость связали с раком
Повышенная дневная сонливость среди пожилых людей может говорить о риске опухолей или гипертонии. К такому выводу пришли исследователи из Стэнфордского университета в США.
Пожилые люди, сталкивающиеся с усиленной дневной сонливостью даже после адекватного по продолжительности ночного сна, имеют повышенный риск развития других серьезных болезней. К ним относятся диабет, рак и гипертония. Дневная сонливость - довольно частое явление среди людей старшего возраста, однако в большинстве случаев она объясняется тем, что люди просто плохо спят по ночам. Причем зачастую это происходит как раз потому, что они предпочитают спать днём. Но у некоторых людей и после 8 часов сна по ночам возникает потребность спать днём, причём довольно сильная.
Исследователи полагают, что если врачи уделят повышенное внимание такому симптому, как дневная сонливость у пожилых людей, то это поможет предотвратить множество серьезных заболеваний. Ну а родственникам и самим людям тоже не следует игнорировать данный симптом. В исследовании участвовали 10 930 человек. 34% из них были старше 65. Выяснилось, что чем чаще демонстрировали люди повышенную дневную сонливость, тем чаще позднее сталкивались с серьезными заболеваниями.
Так, из 24% пенсионеров с дневной сонливостью, 41 % столкнулся с какими-либо тяжелыми недугами. Риск диабета и гипертонии у них вырастал в 2,3 раза, по сравнению с теми, у кого сонливости не было. Риск опухолей увеличивался в два раза, пишет Newsgram. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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