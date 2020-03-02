Стволовых клеток в яйцеклетках не существует
Шведские исследователи проанализировали все типы клеток в яичниках человека. Оказалось, что вызвавших такую горячую дискуссию в научных кругах стволовых клеток там не существует.
Учёные Каролинского института в Стокгольме опровергли существование стволовых клеток в яйцеклетках человека. Опубликованное журналом Nature Communications исследование открывает путь к улучшению методик лечения бездетности. Его авторы провели анализ каждой из более чем 24 000 различных клеток, собранных из яичников 21 пациентки. Также проанализированы клетки из медулл яичников, что позволило составить полную клеточную карту данного репродуктивного органа. Одной из целей исследования и было выяснение того, существуют ли в яйцеклетках стволовые клетки.
Данный вопрос вызывает горячую дискуссию в научных кругах, потому что одни научные работы доказывали существование данных клеток, а другие столь же горячо опровергали. Ответ на этот вопрос важен ещё и с точки зрения эффективности лечения бесплодия, ведь стволовые клетки обладают свойствами, отличающими их от других клеток. Бездетность и женская фертильность - обширное поле для исследований, как подчеркивает шведские ученые. Существует масса экспериментальных методик лечения бесплодия, некоторые опираются на предположение о существовании стволовых клеток.
Ранее в ходе опытов на животных было доказано, что в их яичниках стволовых клеток тоже не существует. Зато есть так называемые периваскулярные клетки. Новая подробная карта клеток яичников человека подтвердила это. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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