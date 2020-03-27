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Современный взгляд: 5 мифов о холестерине

Холестерин

О холестерине говорят много — запрет есть яйца связан как раз с одним из мифов. Большинство считают, что никакой проблемы с холестерином не существует. Это опять от незнания. Исправляет данную ситуацию MedikForum.ru, разбирая подробно мифы о холестерине.

Миф №1: холестерин смертельно опасен


Холестерин

Холестерины представляют собой группу жироподобных соединений, выполняющих несколько важных функций. В крови они находится в виде соединений — с липопротеидами высокой плотности и низкой. Последние переносят холестерин в клетки организма, где он принимает участие в работе нервной системы, синтезе половых гормонов, витамина D. В большом количестве холестерин способен прилипать к внутренним стенкам кровеносных сосудов, что называют атеросклеротическими бляшками, провоцируя сужение просвета сосудов, сердечно-сосудистую недостаточность. По-другому его называют «плохой» холестерин.

Холестерин

Липопротеиды высокой плотности называют «хорошим» холестерином. Они переносят холестерин из клеток в печень, распадаются и выводятся из организма. Повышение его уровня не грозит проблемами со здоровьям, наоборот, снижает риск сердечных недугов.

Миф №2: холестерин повышается из-за питания


Только треть холестерина поступает с продуктами, остальное синтезируется печенью. Именно поэтому даже у вегетарианцев вполне можно встретить повышенный уровень, хотя продуктов животного происхождения в их рационе нет. Разумеется, пища влияет на показатель. Для профилактики лучше ограничить потребление жиров до 30%, насыщенных жиров — до 10% от суточной калорийности. Ограничение потребления полуфабрикатов, колбас, фастфуда, жирных соусов, трансжиров поможет улучшить ситуацию. Фрукты, овощи, орехи, цельнозерновые крупы, богатые клетчаткой, должны быть на столе каждый день.

Холестерин

Миф №3: при высоком уровне холестерина возникают характерные признаки


Признаки развиваются уже при имеющихся заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Без них повышение уровня холестерина почувствовать не удастся. Важно предотвратить риск развития подобных недугов и регулярно контролировать показатель.

Миф №4: холестерин повышается у полных людей


Холестерин

Лишний вес является фактором риска, но повышенный показатель встречается даже у самых стройных людей. К другим факторам относят возраст, пол, наследственность, сопутствующие заболевания. У мужчин «плохой» холестерин выше, у женщин он увеличивается обычно в период менопаузы. Также факторы — стресс, употребление алкоголя, курение.

Миф №5: ЗОЖ не поможет


В последнее время считается, что здоровый образ жизни не помогает в профилактике заболеваний, в том числе связанных с повышенным холестерином. Да, соблюдение правильного сбалансированного питания, посильная физическая активность, отказ от курения, алкоголя, избавление от лишнего веса снижают риски, но не могут гарантировать 100% здоровья. Поэтому важно соблюдать комплекс мер, чтобы не было проблем с холестерином.
Теги : холестерин, питание, зож, здоровье
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