Китайские врачи впервые пересадили легкие больному коронавирусом
Китайские врачи смогли впервые успешно провести операцию по пересадке легких больному коронавирусом нового типа. Об этом сообщило издание Global Times со ссылкой на врача, руководившего ходом операции Чэнь Цзинъюй. 29 февраля медики в провинции Цхянсу прооперировали 59-летнего пациента, который заразился смертельным недугом около месяца назад.
Все анализы показывали, что медикаментозное лечение не дает никаких результатов и врачи решили пойти на крайние меры. Легкие были взяты у донора, который скончался от смерти мозга.
"После операции пациент уже пришел в сознание, важнейшие показатели состояния здоровья в норме, донорские легкие также функционируют нормально. Следующий для нас шаг - внимательное наблюдение за пациентом, проведение лечения в целях профилактики криза отторжения и инфекции", - отметил Чэнь Цзинъюй.
Врач рассказал, что операция была сложнейшим испытание не только для пациента, но и для медицинского персонала. Медикам приходилось работать в защитных костюмах в условиях отрицательного давления.
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