Китайские врачи впервые пересадили легкие больному коронавирусом

"После операции пациент уже пришел в сознание, важнейшие показатели состояния здоровья в норме, донорские легкие также функционируют нормально. Следующий для нас шаг - внимательное наблюдение за пациентом, проведение лечения в целях профилактики криза отторжения и инфекции", - отметил Чэнь Цзинъюй.

Все анализы показывали, что медикаментозное лечение не дает никаких результатов и врачи решили пойти на крайние меры. Легкие были взяты у донора, который скончался от смерти мозга.Врач рассказал, что операция была сложнейшим испытание не только для пациента, но и для медицинского персонала. Медикам приходилось работать в защитных костюмах в условиях отрицательного давления.