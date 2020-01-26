Китайские медики сообщают о первых успехах в лечении коронавируса
По данным на 26 января, в Китае умерло от короновируса уже 56 человек, количество инфицированных увеличилось до 2000 тысяч. Между тем, китайские врачи рассказали о первых успехах - симптомы 11 медиков, которые заразились от пациентов в первые дни распространения, взяты под контроль.
"Китайские врачи сообщают о первых успехах в лечении пациентов с новым коронавирусом 2019-nCoV. Как сообщило официальное информационное агентство Синьхуа в воскресенье, состояние одиннадцати инфицированных медицинских работников улучшилось. Клинические симптомы были взяты под контроль.
Лихорадка и другие симптомы уменьшились. Кроме того, результаты теста на вирус впоследствии были отрицательными. Никаких подробностей о типе лечения в больнице Сихэ в сильно пострадавшем мегаполисе Ухань в центральном Китае не поступало" - пишет издание Focus.
Лихорадка и другие симптомы уменьшились. Кроме того, результаты теста на вирус впоследствии были отрицательными. Никаких подробностей о типе лечения в больнице Сихэ в сильно пострадавшем мегаполисе Ухань в центральном Китае не поступало" - пишет издание Focus.
Учитывая широкое распространение новой болезни, Китай бы вынужден значительно ужесточить меры безопасности в выходные дни. Число подтвержденных смертельных случаев выросло до 56 к воскресенью, согласно данным "Национального управления здравоохранения" в Китае. Также сообщается, что почти 2000 человек заразились коронавирусом. За пределами Китая, зарегистрировано 38 случаев, в том числе три случая во Франции, и три случая в США.
В России в субботу в Иркутске несколько человек из Китая были госпитализированы с подозрением на коронавирус, однако опасения не подтвердились.
Эксперты ожидают, что борьба с вирусом затянется надолго.
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