Изобретен имплантат, способный вывести человека из комы

Стимуляция данной области мозга привела к тому, что животные смогли самостоятельно открывать глаза и двигать другими конечностями. Самочувствие и медицинские показатели обезьян также приходили в нормальное состояние. Но, если медики прекращали электрическую стимуляцию зоны центрального бокового таламуса, то животное вновь погружалось в кому.Исследователи установили, что чем дольше электрические импульсы действуют на таламус, тем больше есть шансов на выведение пациента из коматозного состояния. Сейчас ученые заняты изучением вопроса, смогут ли подобные имплантаты вернуть обезьяну к нормальной жизни. Если старания ученых оправдаются, то через несколько лет подобное устройство может быть создано для человека.