Изобретен имплантат, способный вывести человека из комы
Ученые из Университета Висконсена создали мозговой имлпантат, который способен вывести человека из комы при помощи стимуляции области мозга, связанной с сознанием, электрическими импульсами. Исследование имплантатов проводилось на подопытных обезьянах. Вживленное в мозг животных устройство посылало электрические импульсы в зону центрального бокового таламуса.
Стимуляция данной области мозга привела к тому, что животные смогли самостоятельно открывать глаза и двигать другими конечностями. Самочувствие и медицинские показатели обезьян также приходили в нормальное состояние. Но, если медики прекращали электрическую стимуляцию зоны центрального бокового таламуса, то животное вновь погружалось в кому.
Исследователи установили, что чем дольше электрические импульсы действуют на таламус, тем больше есть шансов на выведение пациента из коматозного состояния. Сейчас ученые заняты изучением вопроса, смогут ли подобные имплантаты вернуть обезьяну к нормальной жизни. Если старания ученых оправдаются, то через несколько лет подобное устройство может быть создано для человека.
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