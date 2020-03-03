Продолжительность беременности меняет ДНК ребенка

Для этого использовались данные более чем 6 тыс. новорожденных. Каждая неделя беременности предполагает изменения метилирования ДНК, которые обнаруживаются в пуповинной крови.«Полученные результаты демонстрируют, как данные ДНК-изменения влияют на развитие органов будущего ребенка», - рассказывает Симон Кебеде Мерид, первый автор исследования, докторант факультета клинической науки и образования в Каролинском институте.По мнению профессора того же факультета Эрика Мелена, теперь важно выяснить, связаны ли эти изменения со сложностями со здоровьем, которые типичны для недоношенных детей. Чаще всего речь идет о проблемах с органами дыхания, зрением и недостаточно развитой нервной системе.