Ученые полагают, что лекарство от изжоги приводит к росту бактерий устойчивых к антибиотикам

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Распространенное средство от изжоги связывают с ускорением роста резистентных к антибиотикам бактерий в кишечнике.

Речь идет об анализе 12 предыдущих исследований. Ученым удалось обнаружить связь между употреблением ингибиторов протонного насоса (класс препаратов для борьбы с изжогой) и большей вероятностью распространения в кишечнике бактерий, устойчивых к антибиотикам.

Однако эксперты подчеркивают, что обнаружение такой зависимости не доказывает причинно-следственную связь.

Несколько лет назад исследования уже связывали долгосрочное употребление ингибиторов с увеличением риска сердечных и почечных заболеваний, рака желудка, целого ряда инфекций и недостатка витаминов и минералов.

По мнению главы исследования доктора Роэла Уилльемса, врачи назначают препараты слишком часто.

«ИПН должны использоваться только в случае необходимости. К сожалению, неправильное применение встречается сплошь и рядом, в основном из-за продажи препаратов без рецепта врача», - подчеркивает он.
Теги : изжога, антибиотикорезистентные бактерии
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