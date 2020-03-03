Ученые полагают, что лекарство от изжоги приводит к росту бактерий устойчивых к антибиотикам

«ИПН должны использоваться только в случае необходимости. К сожалению, неправильное применение встречается сплошь и рядом, в основном из-за продажи препаратов без рецепта врача», - подчеркивает он.

Речь идет об анализе 12 предыдущих исследований. Ученым удалось обнаружить связь между употреблением ингибиторов протонного насоса (класс препаратов для борьбы с изжогой) и большей вероятностью распространения в кишечнике бактерий, устойчивых к антибиотикам.Однако эксперты подчеркивают, что обнаружение такой зависимости не доказывает причинно-следственную связь.Несколько лет назад исследования уже связывали долгосрочное употребление ингибиторов с увеличением риска сердечных и почечных заболеваний, рака желудка, целого ряда инфекций и недостатка витаминов и минералов.По мнению главы исследования доктора Роэла Уилльемса, врачи назначают препараты слишком часто.