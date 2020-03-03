Грязный воздух снижает продолжительность жизни в мире
Глобальная ожидаемая продолжительность жизни сокращается на три года из-за грязного воздуха. Он также убивает 8,8 млн человек в год - больше, чем малярия, ВИЧ, войны и курение.
Немецкие ученые выяснили, что из-за грязного воздуха общая ожидаемая продолжительность жизни населения планеты сокращается на три года. Также каждый год загрязнения воздуха убивают 8,8 млн человек. Многие люди умирают из-за вдыхания токсичных и вредных частиц раньше времени, причём грязный воздух более опасный фактор для здоровья людей, чем малярия, ВИЧ, войны и курение. Ученые опубликовали карту, на которой обозначено количество людей, ежегодно умирающих из-за грязного воздуха в мире. Самым мрачным красным цветом здесь окрашены не только территории Индии и Китая, где это проблема выражена, но и огромной России, где, по мнению многих иностранцев, даже в самом густонаселенном городе Москве воздух по-настоящему чистый.
Ученые из Института Макса Планка в Германии полагают, что наша страна имеет более грязный воздух, чем США, Канада и Западная Европа, включая Лондон с вечным смогом. Исследователи подчеркивают, что примерно две трети смертей от вдыхания грязного воздуха являются предотвратимыми, поскольку загрязнения атмосферы это дело рук человека. К примеру, они являются следствием выхлопных газов. Компьютерной модель, разработанная немецкими учеными, смогла рассчитать ожидаемую продолжительность жизни в разных странах мира. Выяснилось, что, в среднем, она укорачивает почти на три года из-за воздуха.
Зависимость от табака уменьшает ожидаемую продолжительность жизни, в среднем, на 2,2 года, а наличие ВИЧ или СПИД - на 0,7 года. Наконец, такие болезни, как малярия уменьшают среднюю продолжительность жизни на 0,6 года, а все формы насилия, включая смерть в войнах, на 0,3 года, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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