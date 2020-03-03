Ученые выяснили, как "включить" интерфероны, чтобы иммунная система противодействовала вирусам и раку
Врачи используют различные методы для борьбы с раком и вирусными инфекциями. Команда под руководством ученых из Университета Уэйк Форест в Северной Каролине сообщила о потенциальной терапевтической стратегии, которая может помочь в борьбе с обоими состояниями. В исследовании, опубликованном в журнале Cell, ученые обнаружили, что снижение уровня лактата увеличивает выработку интерферонов типа 1 (IFN). IFN типа 1 - белки, которые помогают бороться с вирусными инфекциями и повысить иммунитет против рака.
Значения интерферонов для иммунитетаИнтерфероны играют важную роль в иммунном ответе организма - служат сигнальными белками, а клетки-хозяева высвобождают их в ответ на вирусные инфекции. В большинстве случаев зараженная вирусом клетка будет выделять интерфероны для передачи сигналов соседним клеткам. В ответ они будут усиливать свою антивирусную защиту, чтобы помочь предотвратить инфекцию. В дополнение к повышению иммунитета организма против вирусных инфекций, интерфероны типа 1 также помогают бороться с раком. Было показано, что эти белки ингибируют рост опухолевых клеток.
ИсследованиеГликолиз, процесс, посредством которого клетки превращают глюкозу в лактат или пируват, обычно выключается, когда активируются RIG-I-подобные рецепторы (RLR). RLR отвечают за обнаружение вирусных РНК, участвуют в инициации и контроле противовирусного иммунитета клеток. Но исследователи обнаружили, что, когда гликолиз остается активированным, он препятствует выработке интерферона типа 1.
По словам исследователей, лактат связывается с мембранным белком, называемым MAVs, не позволяет ему выполнять свою функцию.
Используя фармакологический и генетический подходы, ученые показали, что снижение его уровня у мышей увеличивает выработку интерферона 1-го типа. Они достигли этого путем инактивации фермента лактатдегидрогеназы A (LDHA), который способствует обратимому превращению пирувата в лактат.
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