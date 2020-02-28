Как иммунная система борется с грибками и инфекциями
В ходе исследования ученые выяснили, как иммунитет сражается с грибковыми и вирусными инфекциями. Реакция нашего организма на грибковую инфекцию изменяется, если туда же проникает и вирус.
Сразу несколько британских научных институтов провели исследование, которое пролило новый свет на способности иммунной системы сражаться с так называемыми ко-инфекциями. Речь идет о ситуации, при которой человека одновременно поражают и грибковые, и вирусные инфекции. Грибки - это основные убийцы пациентов с нарушенным иммунитетом вроде жертв СПИДа или получателей донорских органов. Чаще всего грибковые инфекции происходят наряду со вторичными вирусными инфекциями. Хотя врачам понятно, как иммунная система по отдельности реагирует на каждый из патогенов, не очень ясно, что происходит, если они набрасываются совместно.
Обычно белые кровяные клетки атакуют патогены с помощью процесса под названием фагоцитоз, при котором патоген этими клетками и захватывается. При грибковых инфекциях, тем не менее, процесс часто идет в обратную сторону. Грибки выбрасываются из белых клеток за счет процесса под названием вомоцитоз. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале PLOS Pathogens, показало, что этот процесс выброса ускоряется, когда белые клетки определяют вирус. Авторы использовали продвинутые технологические микроскопы для изучения живых белых клеток, которых подвергли вирусам ВИЧ и кори наряду с грибковым патогеном под названием Cryptococcus neoformans. Этот оппортунистический патоген особенно опасен среди ВИЧ-инфицированных, вызывая там по 200 000 смертей ежегодно.
Оказалось, что вместо снижения способности сражаться с грибками, белые кровяные клетки начинали более активно выбрасывать из себя грибковые клетки. Макрофаги выделяли грибковые клетки более быстро при наличии вируса в организме. Этого ученые не ожидали, но возможно, таким образом производилось освобождение белых клеток для сражения с новыми вирусными захватчиками. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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