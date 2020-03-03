Новое лекарство против болезни Паркинсона
Исследователи проанализировали эффект лекарственного препарата NLX-112 при дискинезии. Это распространенный побочный эффект у пациентов с болезнью Паркинсона, принимающих препараты леводопы.
Экспериментальное лекарство NLX-112 одной из американских фармацевтических компаний показало эффект при лечении проблем с движениями у пациентов с болезнью Паркинсона. Эксперименты пока проводились на животных. Их авторы проанализировали лекарство при лечении дискинезии - одного из самых распространенных побочных эффектов у пациентов с болезнью Паркинсона, принимающих препараты из группы леводопы. Дискинезия вызывает непроизвольные движения, воздействующие на разные части тела. Из-за этого человек лишается возможности выполнять обычные повседневные задачи.
Против этого расстройства традиционно применяют препарат амантадин, но его эффективность ограничена, а уровень побочных эффектов высок. До 50% пациентов с болезнью Паркинсона имеют дискинезию всего через 5 лет после начала приема леводопы, а через 10 лет расстройство имеется уже у 80%. NLX-112 работает за счет воздействия на серотониновые клетки внутри мозга, которые, как считается, вносят вклад в развитие дискинезии за счет неустойчивого выделения дофамина. Снижая объемы выделяемого клетками дофамина можно добиться уменьшения выраженности дискинезии, что и делает NLX-112.
Опубликованное журналом Neuropharmacology исследование касалось мартышек с симптомами паркинсонизма. При воздействии леводопой у них развилась дискинезия точно так же, как и у людей. NLX-112 успешно снижал симптомы расстройства, и что особенно важно, не уменьшал существенно эффективности самой леводопы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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