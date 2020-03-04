Ожирение увеличивает вирулентность гриппа

Грипп
Такие данные показало исследование, проведенное на мышах.

Это открытие может частично объяснить, почему вирус гриппа сильно различается от года к году. На данный момент в мире наблюдается настоящая эпидемия ожирения. Практически половина населения мира имеет избыточный вес или ожирение.

Предыдущие исследования показали, что люди с высоким индексом массы обеспечивали большую вирусную нагрузку выдыхая много частиц вируса, при этом в воздухе его жизнеспособность была более долгой. Исследования на мышах продемонстрировали, что вирус гриппа проникает глубже в легкие и сохраняется в них дольше, если у животного присутствует ожирение.

По мнению главы исследования, профессора Стэйси Шульц-Черри, микросреда ожирения позволяет вирусу гриппа изменяться быстрее, что и объясняет необходимость ежегодного обновления вакцины.

В рамках эксперимента ученые мышей с нормальным весом и с ожирением заразили гриппом. После развития вируса ученые выполнили его обмен между особями, имитируя эпидемическую обстановку.

Ученые обнаружили, что при передаче вируса между мышами с ожирением, он менялся. Исследование показало, что реакция организма на вирус была медленнее у мышей с лишним весом, что позволяло ему развиваться быстрее.
Теги : грипп, ожирение
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