Из-за коронавируса рекомендовано не целоваться

"Простой отказ от рукопожатий, о котором мы давно заявили, это недостаточная мера профилактики коронавируса, - заявил лорд Уинстон, являющийся также крупнейшим в мире специалистом по лечению бесплодия. - Социальные поцелуи это что-то, чем мы должны немедленно прекратить заниматься. И сделать это довольно просто. Кое-кто сегодня уже дважды пытался меня поцеловать, и я рассказываю это без страха по поводу реакции моей жены. Нам необходимо временно перестать прикасаться к носам, рту и глазам".

Ведущие британские ученые полагают, что людям надо отказаться от поцелуев до тех пор, пока эпидемия коронавируса не завершится. Впрочем, отменить предлагают вовсе не романтические поцелуи влюбленных или демонстрацию чувств между родителями и детьми, а так называемые "социальные поцелуи", когда хорошие друзья при встрече прикасаются губами к щекам друг друга. Особенно распространены такие поцелуи между подругами. Профессор Имперского колледжа Лондона лорд Уинстон, пэр Лейбористской партии, на дебатах в парламенте страны заявил, что такие поцелуи - "что-то, чем мы должны немедленно прекратить заниматься".С ним согласны и другие эксперты. Конечно, поцелуи прекрасны, но несут за собой опасность передачи инфекции. Ученые напоминают, что обычный человек прикасается к носу от 70 до 100 раз за день, не замечая этого. Вот почему важно постоянно мыть руки, пишет The Daily Mail . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ