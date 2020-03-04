Ещё одна девочка из США прилетит к врачам в Краснодар удалять родимое пятно на лице
Первая пациентка по имени Луна хорошо чувствует себя после операции.
В Краснодарской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии ожидают вторую пациентку-девочку из США с гигантским родимым пятном на лице (невусом).
-Завтра у нас прилетает вторая пациентка из США, из Техаса, девочку зовут Деми, ей 11 месяцев, — говорит исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин.
Известно, что семья Деми приехала в США из Японии. Она станет второй американской пациенткой этой клиники после Луны Феннер и у неё та же проблема с невусом.
Напомним, девочка по имени Луна Феннер появилась на свет с гигантским меланоцитарным невусом, покрывающим практически все лицо наподобие маски Бэтмена. Врачи в США запросили порядка полумиллиона долларов за свой труд, но при этом не смогли дать гарантии, что лечение будет успешным.
Зарубежные доктора решили, что девочке нужно сделать 60–80 операций в течение четырёх лет. И тогда хирурги из Краснодара предложили свою помощь и пообещали убрать пятно всего за шесть—восемь операций. Родители Луны сначала отказались, но потом всё-таки приняли решение лететь к краснодарским специалистам.
Маленькой Луне 25 февраля сделали уже вторую операцию, которую она перенесла хорошо, боли она не чувствует и всегда пребывает в хорошем настроении.
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