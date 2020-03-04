ЮНИСЕФ: коронавирус боится тепла и солнца
Представители организации ЮНИСЕФ (UNICEF) выступили с рекомендациями по защите от нового коронавируса COVID-19, заявив, что его возбудители боятся тепла, не выдерживая температуры выше 26 градусов. Принятие солнечных ванн также может служить профилактикой инфекции.
MedikForum.ru публикует замечания и советы экспертов ЮНИСЕФ, помогающие избежать заражения коронавирусом.
- Вирус не остается взвешенным в воздухе. Если он падает на какую-либо металлическую поверхность, находится там около двенадцати часов. Прикасаясь к таким поверхностям руками в общественных местах, их обязательно нужно очищать – лучше всего мытьем с водой и мылом.
- Если возбудители коронавируса попадают на ткань, они живут на ней в течение девяти часов. Но стирки одежды или пребывания на солнце может быть достаточно, чтобы уничтожить их
- Оказавшись на руках, коронавирус может оставаться активным в течение десяти минут. Но если использовать дезинфицирующее средство на спиртовой основе, оно убьет микробы.
- Коронавирус боится тепла и не выдерживает воздействия температуры 26-27 ° С и выше. Он не способен выживать в жарком климате.
«Если вы будете пить горячую воду и подвергать себя воздействию солнца, защита от вируса сработает. Избегайте употребления мороженого и других холодных блюд», – поделились специалисты.
- Полоскание горла теплой и соленой водой также может помочь. Это уничтожает микробы, присутствующие в миндалинах, и предотвращает их миграцию в легкие.
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