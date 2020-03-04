ЮНИСЕФ: коронавирус боится тепла и солнца

Вирус не остается взвешенным в воздухе. Если он падает на какую-либо металлическую поверхность, находится там около двенадцати часов. Прикасаясь к таким поверхностям руками в общественных местах, их обязательно нужно очищать – лучше всего мытьем с водой и мылом.

Если возбудители коронавируса попадают на ткань, они живут на ней в течение девяти часов. Но стирки одежды или пребывания на солнце может быть достаточно, чтобы уничтожить их

Оказавшись на руках, коронавирус может оставаться активным в течение десяти минут. Но если использовать дезинфицирующее средство на спиртовой основе, оно убьет микробы.

Коронавирус боится тепла и не выдерживает воздействия температуры 26-27 ° С и выше. Он не способен выживать в жарком климате.

«Если вы будете пить горячую воду и подвергать себя воздействию солнца, защита от вируса сработает. Избегайте употребления мороженого и других холодных блюд», – поделились специалисты.

Полоскание горла теплой и соленой водой также может помочь. Это уничтожает микробы, присутствующие в миндалинах, и предотвращает их миграцию в легкие.