Реальное количество смертей от коронавируса является неизвестным
Ученые Мельбурнского университета установили, что около двух третей случаев заражения новым типом коронавируса в Китае и других странах могло оставаться незамеченным. Если предположения исследователей верны, то коронавирус COVID-19 может оказаться менее смертоносным, чем предполагают медики.
Исследователи допускают, что многие инфицированные не обращались к врачам. Более того, известны случаи, когда коронавирус протекал у пациента бессимптомно. Это может привести к тому, что официальное количество заболевших коронавирусом занижено в несколько раз. Соответственно и смертность от недуга ниже - меньше двух процентов.
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