Реальное количество смертей от коронавируса является неизвестным

Исследователи допускают, что многие инфицированные не обращались к врачам. Более того, известны случаи, когда коронавирус протекал у пациента бессимптомно. Это может привести к тому, что официальное количество заболевших коронавирусом занижено в несколько раз. Соответственно и смертность от недуга ниже - меньше двух процентов.