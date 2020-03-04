Коронавирус. Врачи предупреждают о риске заражения из-за дезинфицирующих средств для рук
Тщательная гигиена рук, включая использование дезинфицирующих средств, является объявлена на сегодня одним из главных способов защититься от нового коронавируса, но, как информирует издание Express, слишком старательная дезинфекция рук может повысить риск заражения вирусом COVID-19.
Как сообщает MedikForum.ru, органы здравоохранения, в том числе ВОЗ, призывают граждан к соблюдению гигиенических стандартов для профилактики заражения коронавирусом, поскольку он распространяется аналогично простуде и гриппу. Среди активно пропагандируемых ключевых защитных мер в первую очередь выделяется очищение рук путем тщательного мытья водой и мылом, либо с использованием дезинфицирующих средств, если условия не позволяют мыть руки.
Но британские врачи выступили с предостережением, заявив, что слишком активная дезинфекция рук может увеличить число заражений коронавирусом.
«Конечно, необходимо мыть руки и использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе, чтобы уменьшить передачу нового вируса. Но при этом также возникает риск разрушить нормальную бактериальную флору, которая покрывает кожу и защищает от патогенных микроорганизмов», – отметили медики.
Врачи поясняют: один из основных рисков, связанных с применением дезинфицирующих средств на спиртовой основе, заключается в том, что они удаляют с поверхности кожи естественную смазку, включающую жировые компоненты и воду, – это может поспособствовать ее сухости и появлению микротрещин, являющихся отрытыми воротами для болезнетворных организмов.
«Пересушенная, поврежденная кожа может стать рассадником болезнетворных бактерий, а также увеличить риск проникновения вирусов в организм», – предупредили специалисты.
По их словам, для предотвращения инфекции гораздо важнее мыть руки водой с умеренным количеством мыла (процедура должна длиться более 30 секунд), чем регулярно очищать их средствами на протяжении дня. Также медики напомнили о необходимости мыть руки при использовании медицинских масок (перед надеванием и снятием).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ношение медицинской маски может увеличить восприимчивость к заражению коронавирусом.
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