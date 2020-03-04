Коронавирус. Врачи предупреждают о риске заражения из-за дезинфицирующих средств для рук

«Конечно, необходимо мыть руки и использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе, чтобы уменьшить передачу нового вируса. Но при этом также возникает риск разрушить нормальную бактериальную флору, которая покрывает кожу и защищает от патогенных микроорганизмов», – отметили медики.

«Пересушенная, поврежденная кожа может стать рассадником болезнетворных бактерий, а также увеличить риск проникновения вирусов в организм», – предупредили специалисты.