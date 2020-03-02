Количество больных коронавирусом за пределами Китая увеличилось на тысячу человек за сутки

Вспышки коронавируса нового типа были зарегистрированы уже в 58 странах. За последние сутки вирус был впервые обнаружен в Эквадоре, Катаре, Ирландии, Азербайджане и Монако. Количество погибших увеличилось до 104. За аналогичный период количество зараженным коронавирусом в Италии увеличилось до 1,5 тысячи человек.На 1 марта 2020 года только в Китае от коронавируса скончались 2993 человека. Выздороветь от смертельного недуга удалось 42 тысячам пациентов. Инфицированными остаются еще 87 593 человека.