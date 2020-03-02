Количество больных коронавирусом за пределами Китая увеличилось на тысячу человек за сутки
За сутки количество зараженных новым типом коронавируса вне Китая увеличилось более чем на тысячу человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, за первый день весны 2020 года было выявлено 1160 новых случаев заражения вирусом COVID-2019. Это означает, что общее число зараженных коронавирусом за пределами КНР превысило 7169 человек.
Вспышки коронавируса нового типа были зарегистрированы уже в 58 странах. За последние сутки вирус был впервые обнаружен в Эквадоре, Катаре, Ирландии, Азербайджане и Монако. Количество погибших увеличилось до 104. За аналогичный период количество зараженным коронавирусом в Италии увеличилось до 1,5 тысячи человек.
На 1 марта 2020 года только в Китае от коронавируса скончались 2993 человека. Выздороветь от смертельного недуга удалось 42 тысячам пациентов. Инфицированными остаются еще 87 593 человека.
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