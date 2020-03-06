Найдена молекула туберкулеза, вызывающая кашель
Туберкулез рождает в организме своей жертвы сильный кашель, который способствует распространению коварной болезни. Ученые выявили молекулу в стенках бактерий, которая и активирует вызывающие кашель нервы.
Хорошо известным симптомом туберкулёза является кашель. Ученые из Австралии выяснили, что вызывающие туберкулез бактерии производят молекулу, раздражающую нервы. А их стимуляция и вызывает кашель, позволяющей вирусу передаваться от человека к человеку. Данное исследование, результаты которого публикует журнал Cell, может привести к новым методам профилактики распространения туберкулеза. Каждый год в мире он вызывает смерть более полутора миллионов человек.
С древних времен людям было известно, что кашель - основной симптом туберкулеза, и что именно через кашель вирус распространяется от человека к человеку. Однако причины туберкулезного кашля ученые принимали не так глубоко. Превалировала гипотеза, что он вызывается раздражением лёгких, связанным с инфекцией и воспалениями, но по-настоящему это никогда не доказывалось. Авторы нынешнего исследования предложили собственное объяснение. По их мнению, бактериальный агент, вызывающий туберкулез (mycobacterium tuberculosis), сам по себе производит субстанцию, которая раздражает нервы в дыхательных путях. Именно это вызывает кашель и способствует большему распространению болезни.
Для проверки этой гипотезы ученые провели опыты на лабораторных свинках. Их использовали в качестве экспериментальных моделей туберкулеза в течение более ста лет, но было неясно, почему эта болезнь вызывает у них кашель. Свинок поместили в специальные камеры, которые регистрировали давление и объем изменений, вызываемых кашлем. Через некоторое время стало понятным, что животные с туберкулезом кашляли значительно чаще, чем те, кто его не имел. После этого ученые выявили, какие именно компоненты бактерий провоцируют кашель, и как это происходит. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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