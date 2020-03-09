Минздрав: мужчины в 2,5 раза реже обращаются к врачам
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что мужчины в 2,5 раза реже посещают больницы, чем женщины. По его словам, смертность мужчин в возрасте от 35 до 40 лет в два раза превышает показатель женской смертности в аналогичный возрастной период.
"Если мы посмотрим статистику по амбулаторной помощи, мужское население фактически в два с половиной раза реже ходит в поликлинику, чем женское население", - отметил глава Минздрава.
Мурашко утверждает, что до 18 лет у мужчин и женщин показатели смертности практически идентичны, а вот после наступления совершеннолетия мужская смертность начинает повышаться относительно женской. Примечательно, что подобная статистика наблюдается во всех российских регионах.
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