Минздрав: мужчины в 2,5 раза реже обращаются к врачам

"Если мы посмотрим статистику по амбулаторной помощи, мужское население фактически в два с половиной раза реже ходит в поликлинику, чем женское население", - отметил глава Минздрава.

Мурашко утверждает, что до 18 лет у мужчин и женщин показатели смертности практически идентичны, а вот после наступления совершеннолетия мужская смертность начинает повышаться относительно женской. Примечательно, что подобная статистика наблюдается во всех российских регионах.