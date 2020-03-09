Сейсмическая томография может вывести снимки мозга на новый уровень

По их предположению, получение высокодетализированных изображений человеческого мозга возможно с использованием технологии из другой области. Речь идет о сейсмической томографии.В отличие от имеющихся методов визуализации мозга, таких как МРТ, КТ и ПЭТ, технология может применяться для любого пациента с высокой частотностью. При этом устройство для получения данных относительно небольшое, что дает возможность более быстрой работы.Исследователи уверены, что технология будет безопасной, поскольку звуковые волны уже используются для ультразвукового сканирования. Для этой технологии интенсивность звука на том же уровне. Однако ультразвук не может проникать сквозь кости, а новое устройство в виде шлема может преодолеть этот барьер.