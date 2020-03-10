Найдена причина хронической усталости

"Ученые давно подозревали, что существует связь между воспалением и умственной деятельностью. Например, люди, живущие с хроническими заболеваниями или имеющие избыточный вес, часто жалуются на когнитивные нарушения, но трудно было понять, где причина, а где следствие. Наша работа выявила специфический процесс в головном мозге, который явно подвержен влиянию воспаления", - утверждает доктор Али Мазахери.

Люди, страдающие от хронических заболеваний, часто жалуются на так называемый "туман в голове". Они медлительны в принятии решений, а также испытывают проблемы с концентрацией.