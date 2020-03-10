Врачам удалось найти способ контактировать с пациентами в коме

"Возможные варианты выхода из комы: переход в сознание, вегетативное состояние, состояние минимального сознания. За свою долгую практику я не видел ни одного пациента, который вышел бы из вегетативного состояния без потерь. Прогноз для каждого пациента зависит от множества факторов, главные из которых — характер и природа полученных повреждений", - утверждает Пирадов.

Медик провел эксперимент, в котором задавал вопросы пациенту, находящемуся в коме, а затем просвечивал его мозг с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Снимок мозга человека показывал вспышки в тех регионах, которые реагировали на вопрос врача. Это являлось подтверждением того, что пациент воспринимал речь нейробиолога и даже реагировал на нее.Директор Научного центра неврологии академик Михаил Пирадов добавил, что практически всегда кома не проходит бесследно для человека.