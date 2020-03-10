Врачам удалось найти способ контактировать с пациентами в коме
Многие годы врачи пытались установить, что чувствует человек, находящийся в коме. Также медики пытались установить какую-то связь с людьми в коматозном состоянии. Об этом часто мечтают и близкие людей, находящихся в таком состоянии. Недавно это удалось руководителю лаборатории травм головного мозга и нейродегенеративных заболеваний Университета Западного Онтарио нейробиологу Адриану Оуэну.
Медик провел эксперимент, в котором задавал вопросы пациенту, находящемуся в коме, а затем просвечивал его мозг с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Снимок мозга человека показывал вспышки в тех регионах, которые реагировали на вопрос врача. Это являлось подтверждением того, что пациент воспринимал речь нейробиолога и даже реагировал на нее.
Директор Научного центра неврологии академик Михаил Пирадов добавил, что практически всегда кома не проходит бесследно для человека.
"Возможные варианты выхода из комы: переход в сознание, вегетативное состояние, состояние минимального сознания. За свою долгую практику я не видел ни одного пациента, который вышел бы из вегетативного состояния без потерь. Прогноз для каждого пациента зависит от множества факторов, главные из которых — характер и природа полученных повреждений", - утверждает Пирадов.
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