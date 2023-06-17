Кардиолог Варфоломеев назвал 5 признаков больного сердца, которые требуют обращения к врачу

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Кардиолог Варфоломеев назвал 5 признаков больного сердца, которые требуют обращения к врачу


От нерегулярного сердцебиения до болей в ногах эксперт поделился красными флажками, которые могут указывать на болезни сердца.


Между неправильным питанием и неудачной генетикой есть много триггеров для сердечных заболеваний.

Как и любое серьезное заболевание, сердечно-сосудистые заболевания легче лечить, если они обнаружены на ранней стадии, что делает осведомленность о симптомах на переднем плане и в центре внимания.

«Все эти симптомы могут быть очень косвенными, но могут потребовать консультации с вашим лечащим врачом, если они необычны, настойчивы и навязчивы», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


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1. Нерегулярное сердцебиение 


В то время как ваша грудь является наиболее очевидным местом для симптомов, когда речь идет о болезни сердца нужно искать и в других местах.

"Если вы испытываете периодическое быстрое и неустойчивое сердцебиение, не связанное с физическими упражнениями, это может указывать на состояние, называемое мерцательной аритмией".

2.Боли в груди 


Боль в этой области, которая возникает при физической нагрузке или ходьбе, но исчезает после остановки, может указывать на стенокардию.


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Стенокардия детализирует сужение ваших артерий, снабжающих кровью ваше сердце.

3. Боль в ногах 


Судорожные боли в ногах, возникающие во время ходьбы, могут указывать на сужение артерий, снабжающих кровью ноги, поделился Варфоломеев.

4. Челюсть или боль в спине


Боль в челюсти или спине, которая возникает при физической нагрузке, но уменьшается в покое, может быть «ранним признаком» сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Опухшие лодыжки 


Хотя могут быть и другие причины больших, чем обычно, лодыжек, важно учитывать болезни сердца.

"Вам следует отнестись к этому особенно серьезно, если опухоль не проходит, не позволяет вам надеть обувь или приводит к изменению цвета кожи".



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