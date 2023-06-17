9 признаков распространения злокачественной опухоли по кишечнику - онколог Воробьев

«Метастазы в печени возникают, когда раковые клетки кишечника перемещаются с кровью, скорее всего, через воротную вену, которая соединяет кишечник с печенью, и попадают в ткани печени, где они начать расти», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Потеря аппетита

Тошнота и рвота

Потеря веса

Усталость

Желтуха

Боль в животе

Высокая температура

Вздутие живота

Опухшие лодыжки.

«При подозрении на метастазы в печень необходимы специализированные тесты, такие как компьютерная томография или МРТ. Существуют разные способы лечения метастазов в печени — с помощью химиотерапии , таргетной терапии или иногда хирургического вмешательства».

Рак кишечника считается одним из самых распространенных видов рака. Вызывает беспокойство то, что смертельное заболевание может распространяться за пределы кишечника, при этом печень является одним из основных мест назначения.Поскольку пятилетняя статистика выживаемости при метастатическом раке кишечника составляет всего 10 процентов, ключевое значение имеет возможность определить контрольные признаки и быстро обратиться за лечением.К счастью, врач поделился девятью предупредительными признаками распространения опухоли рака кишечника в это место.Ранее МедикФорум писал о вреде чеснока.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.