4 серьезных заболевания, которые поражают молодых людей - врач Захарова
Многие молодые люди могут ошибочно полагать, что серьезные проблемы со здоровьем появятся «через десятилетия».
Основным фактором риска для почти всех состояний здоровья является возраст — у большинства из нас больше шансов страдать от них, чем старше мы становимся. Это может создать у молодых людей ложное ощущение «непобедимости», считая, что молодежь все еще на их стороне.
Повышенное артериальное давление
"Это может затронуть людей из всех слоев общества, независимо от того, сколько вам лет или если у вас есть четкая семейная история болезни. Одним из наиболее известных состояний, которые могут привести к проблемам с сердцем, является гипертония, более известная как высокое кровяное давление".
Проблема с высоким кровяным давлением заключается в том, что оно редко сопровождается явными симптомами, а это означает, что оно часто может оставаться незамеченным.
Рак кишечника
Колоректальный рак, поражающий в основном толстую кишку (ободочную и прямую кишку), является четвертой по распространенности формой рака в стране.
"Ученые все еще пытаются определить основные причины колоректального рака, но считается, что значительное потребление алкоголя и диета с низким содержанием клетчатки могут иметь негативный эффект".
Диабет 2 типа
За последние пять лет заболеваемость диабетом 2 типа среди лиц моложе 40 лет увеличилась на 23 процента, а число людей в возрасте от 18 до 39 лет с этим заболеванием может возрасти до 200 000 к 2027 году.
"Если не лечить, эта болезнь может нанести непоправимый вред организму из-за постоянного накопления сахара в крови".
Остеопороз
Как правило, кости становятся толще в начале взрослой жизни и будут самыми крепкими до 20-летнего возраста. Но по достижении 35 лет они неизбежно начнут терять свою плотность. Это случается со всеми, но у тех, кто страдает остеопорозом , этот процесс происходит быстрее.
"Хотя эта проблема со здоровьем обычно более заметна в возрасте старше 50 лет, молодые люди также могут быть затронуты. Это особенно касается молодых женщин в пременопаузе в возрасте 30 и 40 лет".
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