4 серьезных заболевания, которые поражают молодых людей - врач Захарова

Повышенное артериальное давление

"Это может затронуть людей из всех слоев общества, независимо от того, сколько вам лет или если у вас есть четкая семейная история болезни. Одним из наиболее известных состояний, которые могут привести к проблемам с сердцем, является гипертония, более известная как высокое кровяное давление".

Рак кишечника

"Ученые все еще пытаются определить основные причины колоректального рака, но считается, что значительное потребление алкоголя и диета с низким содержанием клетчатки могут иметь негативный эффект".

Диабет 2 типа

"Если не лечить, эта болезнь может нанести непоправимый вред организму из-за постоянного накопления сахара в крови".

Остеопороз

"Хотя эта проблема со здоровьем обычно более заметна в возрасте старше 50 лет, молодые люди также могут быть затронуты. Это особенно касается молодых женщин в пременопаузе в возрасте 30 и 40 лет".

Основным фактором риска для почти всех состояний здоровья является возраст — у большинства из нас больше шансов страдать от них, чем старше мы становимся. Это может создать у молодых людей ложное ощущение «непобедимости», считая, что молодежь все еще на их стороне.Проблема с высоким кровяным давлением заключается в том, что оно редко сопровождается явными симптомами, а это означает, что оно часто может оставаться незамеченным.Колоректальный рак, поражающий в основном толстую кишку (ободочную и прямую кишку), является четвертой по распространенности формой рака в стране.За последние пять лет заболеваемость диабетом 2 типа среди лиц моложе 40 лет увеличилась на 23 процента, а число людей в возрасте от 18 до 39 лет с этим заболеванием может возрасти до 200 000 к 2027 году.Как правило, кости становятся толще в начале взрослой жизни и будут самыми крепкими до 20-летнего возраста. Но по достижении 35 лет они неизбежно начнут терять свою плотность. Это случается со всеми, но у тех, кто страдает остеопорозом , этот процесс происходит быстрее.Ранее МедикФорум писал о вреде чеснока.

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