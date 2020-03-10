Антивирусные средства для мытья рук бесполезны

Антивирусные средства для мытья рук

Эксперты рассказали, что противовирусные средства для мытья рук бесполезны, если использовать их неправильно. Люди не должны забывать мыть запястья.

По миру распространяется паника в связи с угрозой эпидемии коронавируса, и она уже отразилась на некоторых товарах в аптеках. К примеру, из продажи начали постепенно исчезать инфракрасные градусники, маски для лица и средства для мытья рук. Все эти антивирусные гели не только подскочили в цене в несколько раз, но и стали настоящим дефицитом. Однако эксперты предупреждают, что средства для мытья рук могут быть бесполезны, если люди неправильно ими пользуются.

Мытье рук - это одно из наиболее эффективных средств предотвращения распространения коронавируса. Руки необходимо мыть несколько раз в день, обязательно перед едой и перед использованием каких-либо не очень чистых поверхностей. Самым лучшим будет применение обычной тёплой воды с мылом, но если она недоступна, подойдут и средства для мытья рук, продаваемые в аптеках. Как правило, они имеют спиртовую основу и довольно эффективны в отношении вирусов, поражающих респираторную систему, к которым относят и коронавирус. Этот вирус особенно уязвим перед воздействием спирта, как показали исследования. 

Самым важным является правильное использование этих средств. Необходимо тщательно растереть их не только по поверхности кистей, но и нанести на запястья. Если это не сделано, то не имеет значения, какое количество средства вы использовали. Вирус может оставаться на запястьях. Также тщательно растирайте пространство между пальцами и под ногтями. Только в этом случае вероятность заражения будет минимальной, как пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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