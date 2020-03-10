Антивирусные средства для мытья рук бесполезны
Эксперты рассказали, что противовирусные средства для мытья рук бесполезны, если использовать их неправильно. Люди не должны забывать мыть запястья.
По миру распространяется паника в связи с угрозой эпидемии коронавируса, и она уже отразилась на некоторых товарах в аптеках. К примеру, из продажи начали постепенно исчезать инфракрасные градусники, маски для лица и средства для мытья рук. Все эти антивирусные гели не только подскочили в цене в несколько раз, но и стали настоящим дефицитом. Однако эксперты предупреждают, что средства для мытья рук могут быть бесполезны, если люди неправильно ими пользуются.
Мытье рук - это одно из наиболее эффективных средств предотвращения распространения коронавируса. Руки необходимо мыть несколько раз в день, обязательно перед едой и перед использованием каких-либо не очень чистых поверхностей. Самым лучшим будет применение обычной тёплой воды с мылом, но если она недоступна, подойдут и средства для мытья рук, продаваемые в аптеках. Как правило, они имеют спиртовую основу и довольно эффективны в отношении вирусов, поражающих респираторную систему, к которым относят и коронавирус. Этот вирус особенно уязвим перед воздействием спирта, как показали исследования.
Самым важным является правильное использование этих средств. Необходимо тщательно растереть их не только по поверхности кистей, но и нанести на запястья. Если это не сделано, то не имеет значения, какое количество средства вы использовали. Вирус может оставаться на запястьях. Также тщательно растирайте пространство между пальцами и под ногтями. Только в этом случае вероятность заражения будет минимальной, как пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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