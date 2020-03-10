Коронавирус опасней при гипертонии
Ведущий китайский врач-реаниматолог заявил, что пациенты с коронавирусом и гипертонией имеют повышенный риск опасных осложнений. Но регулярный прием лекарств и физические нагрузки уменьшают эту опасность.
Эксперт в области оказания неотложной помощи из Китая рассказал, что гипертоники имеют повышенный риск смерти от гипертонии. Исследование выявило, что приблизительно 6% пациентов преимущественно старше 60 с повышенным артериальным давлением умирают от нового вируса. Только в США гипертония диагностирована у 80 миллионов человек, и теперь понятно, что её наличии является отягчающим фактором при заражении коронавирусом. Однако крайне важно вовремя принимать лекарства от повышенного артериального давления, прописанные врачом. Кроме того, физические нагрузки укрепляют мышцы сердца.
Первое исследование подобного рода показало, что пациенты с хроническими болезнями имеют более высокую смертность от коронавируса, чем здоровые люди. При сердечно-сосудистых заболеваниях она составляет 10,5%, при диабете - 7,3%, при ХОБЛ - 6,3%, при гипертонии - 6%, при раке - 5,6%. Новое и небольшое по масштабам исследование изучало 170 пожилых пациентов, скончавшихся в китайском городе Ухань. Из них около 50% имели гипертонию. Выводы работы прокомментировал руководитель реанимационного отделения больницы Peking Union Medical College Hospital доктор Ду Бинь (Du Bin) в интервью Bloomberg.
Он заявил, что пока наука точно не объяснила повышенную смертность среди гипертоников, но имеется предположение, что высокое артериальное давление вызывает сильнейший дистресс (состояние, возникающее при неспособности организма адаптироваться к новым условиям) у пациентов с коронавирусом, повышающий вероятность летального исхода. При этом врач подчеркнул, что контроль артериального давления с помощью лекарственных средств уменьшает эту опасность. Вот почему так важно обязательно принимать лекарства от давления. Лучше запастись ими впрок на случай каких-либо перебоев или необходимости проходить карантин в домашних условиях. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий