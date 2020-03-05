Как коронавирус атакует легкие и горло

«Вероятно, будут заражены 60–70 процентов», - говорит вирусолог Кристиан Дростен из берлинской клиники Charit. - Это может занять два года или дольше».

Горло и легкие

«Они летят на 1,5 метра и относительно быстро падают на землю. Вдыхание облака в большинстве случаев заражает».

«Бокаловидные клетки производят слизь, которая сохраняет легкие влажными. Это важно, чтобы она оставалась здоровой. У мерцающих клеток есть небольшие волоски, которые, как предполагается, удерживают любые соприкасающиеся объекты - частицы пыли, вирусы и бактерии, от слизи».

"Вирус заражает эти клетки и начинает их убивать. Это может ослабить ткани, упасть обратно в легкие и заблокировать его. Это может привести к пневмонии".

Иммунная система начинает контратаку - и наносит еще больший урон

Почему коронавирус так легко распространяется?

«Удивительно, но рецептор ACE2 связывается с участком связывания спайков коронавируса с аффинностью в 10-20 раз выше, чем у Sars-CoV».