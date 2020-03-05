Как коронавирус атакует легкие и горло
Коронавирус контролирует мир: около 93 000 человек уже заражены им, более 3000 умерли. Как работает вирус и где он атакует в организм?
По словам эксперта, ожидается массовое заражение.
«Вероятно, будут заражены 60–70 процентов», -говорит вирусолог Кристиан Дростен из берлинской клиники Charit. - Это может занять два года или дольше».
Горло и легкиеКоронавирус размножается в горле. Пока зараженный человек говорит или кашляет, он выпускает капельки.
«Они летят на 1,5 метра и относительно быстро падают на землю. Вдыхание облака в большинстве случаев заражает».
Коронавирус, как и грипп, в основном поражает легкие.
«Бокаловидные клетки производят слизь, которая сохраняет легкие влажными. Это важно, чтобы она оставалась здоровой. У мерцающих клеток есть небольшие волоски, которые, как предполагается, удерживают любые соприкасающиеся объекты - частицы пыли, вирусы и бактерии, от слизи».
В случае коронавируса можно заметить, что вирус предпочитает атаковать эти два типа клеток:
"Вирус заражает эти клетки и начинает их убивать. Это может ослабить ткани, упасть обратно в легкие и заблокировать его. Это может привести к пневмонии".
Иммунная система начинает контратаку - и наносит еще больший уронЭто еще не все: в ответ на эту атаку иммунная система может начать контратаку. Это бывает настолько сильным, что поражает здоровую ткань под поврежденной, вызывая сильное воспаление в легких. Это делает дыхание еще тяжелее, чем раньше.
Почему коронавирус так легко распространяется?
«Удивительно, но рецептор ACE2 связывается с участком связывания спайков коронавируса с аффинностью в 10-20 раз выше, чем у Sars-CoV».
По мнению ученых, это может объяснить, почему он легко распространяется от человека к человеку. Расшифровка гликопротеина шипа является важным первым шагом для будущей разработки вакцины.
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