Высокие и стройные девушки чаще болеют эндометриозом

Высокие и стройные девушки чаще сталкиваются с распространенной гинекологической болезнью эндометриозом, вызывающей бесплодие. Болезнь встречается с периодичностью 1 случай на 10 женщин. У жертв эндометриоза возникают проблемы с зачатием и беременностью. Теперь установлено, что расстройство чаще встречается у худощавых женщин с ростом выше среднего. Таковы результаты наблюдений с участием более 170 тысяч девочек в возрасте от 7 до 13 лет.Учёные датского Center for Clinical Research and Prevention подозревают, что эндометриоз связан с повышенным уровнем полового гормона эстрогена, влияющего на рост девочек. Также он вызывает рост тканей, которые и провоцируют собственно болезнь. Речь идет об эндометрии - ткани, выстилающей внутреннюю часть матки. Девочки с повышенным индексом массы тела, то есть более плотные и низкорослые, реже сталкиваются с эндометриозом, как показали наблюдения. Их авторы полагают, что критический период времени, во время которого болезнь только развивается, часто пропускается специалистами. В результате диагноз ставится с задержкой на несколько лет.Вероятность развития эндометриоза можно установить в достаточно раннем возрасте, что позволит врачам раньше начать профилактику и лечение, замедляющее рост эндометрия. Когда эндометрий разрастается за пределы матки (к примеру, в яичники), то клетки этой ткани при расщеплении не имеют пространства для выхода. Они кровоточат, эта кровь воздействует на другие органы, что вызывает тяжелую боль, сообщает Annals of Human Biology . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ