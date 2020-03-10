Высокие и стройные девушки чаще болеют эндометриозом
Это расстройство очень распространено, оно нередко вызывает бесплодие. Теперь установлено, что на риск эндометриоза влияет тип фигуры.
Высокие и стройные девушки чаще сталкиваются с распространенной гинекологической болезнью эндометриозом, вызывающей бесплодие. Болезнь встречается с периодичностью 1 случай на 10 женщин. У жертв эндометриоза возникают проблемы с зачатием и беременностью. Теперь установлено, что расстройство чаще встречается у худощавых женщин с ростом выше среднего. Таковы результаты наблюдений с участием более 170 тысяч девочек в возрасте от 7 до 13 лет.
Учёные датского Center for Clinical Research and Prevention подозревают, что эндометриоз связан с повышенным уровнем полового гормона эстрогена, влияющего на рост девочек. Также он вызывает рост тканей, которые и провоцируют собственно болезнь. Речь идет об эндометрии - ткани, выстилающей внутреннюю часть матки. Девочки с повышенным индексом массы тела, то есть более плотные и низкорослые, реже сталкиваются с эндометриозом, как показали наблюдения. Их авторы полагают, что критический период времени, во время которого болезнь только развивается, часто пропускается специалистами. В результате диагноз ставится с задержкой на несколько лет.
Вероятность развития эндометриоза можно установить в достаточно раннем возрасте, что позволит врачам раньше начать профилактику и лечение, замедляющее рост эндометрия. Когда эндометрий разрастается за пределы матки (к примеру, в яичники), то клетки этой ткани при расщеплении не имеют пространства для выхода. Они кровоточат, эта кровь воздействует на другие органы, что вызывает тяжелую боль, сообщает Annals of Human Biology. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий