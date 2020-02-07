Найдена связь между эндометриозом и метаболизмом железа у женщин

Найдена связь между эндометриозом и метаболизмом железа у женщин

Ученые из Люблинского медицинского университета в Польше исследовали маркеры метаболизма железа, и их влияние на параметры окислительного стресса в брюшной жидкости у женщин с эндометриозом. Предположения о нарушении метаболизма железа подтвердились.

Результаты были опубликованы в журнале Annals.

Роль окислительного повреждения в патогенезе эндометриоза представляет научный интерес, но данные о нем остаются противоречивыми. Для решения этой проблемы исследователи привлекли 110 женщин с эндометриозом и 119 пациентов с доброкачественными кистами яичников. Они собрали видимую перитонеальную жидкость с помощью лапароскопии.
Затем ученые измерили гемоглобин, железо, окислительный и антиоксидантный статус, используя стандартные колориметрические наборы.

Выводы

  • Хотя уровни железа и значения общего окислительного статуса были значительно выше у пациенток с эндометриозом, чем в контрольной группе, значения антиоксидантов были ниже.
  • Они не наблюдали различий в концентрациях по другим параметрам, измеренным по отношению к фазе менструального цикла.
  • Жидкость у женщин с эндометриозом характеризуется нарушенным обменом железа. 
  • Авторы эксперимента полагают, что это, вероятно, связано с увеличением эритроцитов, что приводит к высокой концентрации гемоглобина.
Основываясь на полученных данных, исследователи пришли к выводу, что нарушение гомеостаза железа может оказать существенное влияние на патофизиологию эндометриоза из-за образования провоспалительной и прооксидантной среды.

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Найдена связь между эндометриозом и метаболизмом железа у женщин