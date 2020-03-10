Чем грозят проблемы со сном в первый год жизни
Имеющие постоянные проблемы со сном в первый год жизни дети чаще становятся жертвами тревожных расстройств. Это установили исследователи из Австралии.
Многие молодые папы и мамы быстро узнают, насколько беспокойным бывает сон ребенка в первый год жизни. Учёные из Murdoch Children’s Research Institute в Мельбурне установили, что если эти проблемы со сном малыша слишком выражены, это увеличивает риск развития тревожных расстройств и депрессией в детском возрасте. 20% детей в первые 12 месяцев жизни плохо спят. В частности, они часто просыпаются по ночам или не могут заснуть. К 4 годам, как показало исследование, у детей в три раза чаще возникают эмоциональные трудности.
Вероятность появления эмоционального расстройства, включая депрессии, тревожные состояния или обсессивно-компульсивый синдром, у подобных детей к 10 годам увеличивается в два раза. Поэтому психику малышей, не способных нормально спать в первый год жизни, нужно тщательно контролировать. А по мере возникновения первых симптомов детям нужно помогать, не давая депрессии либо тревожному расстройству обрести уверенное развитие.
Свои выводы ученые сделали на основе наблюдений за 1 500 малышей в первый год жизни. Мамы отвечали на вопросы о том, насколько хорошо спят дети в 3, 6, 9 и 12 месяцев. У 19% малышей обнаружились существенные проблемы со сном, пишет BMJ Archives of Disease in Childhood. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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