Кому нельзя: противопоказания ароматерапии

Ароматерапия в последние годы набирает большую популярность. Лечение запахами позволяет улучшить состояние здоровья, но в то же время может спровоцировать побочные эффекты. Такой результат возможен, если выполнять ароматерапию людям, у которых противопоказания к процедуре. Подробнее о противопоказаниях рассказал корреспонденту MedikForum.ru хирург Евгений Ширяев.

Ограничения в использовании ароматерапии





Использование эфирных масел при ароматерапии должно сопровождаться тестированием. Верные дозировки и следования назначению врача показывает невысокий уровень вероятности нежелательных побочных эффектов.





Безопаснее всего считается ингаляция: пациент вдыхает пары, исходящие от куска салфетки, пропитанного лечебным составом. Распылители применять нежелательно, потому что это увеличивает риск распространения инфекции.





Нанесение масла на кожу может вызвать раздражение. Лучше всего провести аллергический тест перед применением ароматерапии. Это позволит выявить реакцию гиперчувствительности на масло, предотвратить появление аллергической реакции во время сеанса.





Также средство активно применяют при массаже. Длительный контакт с кожей тоже способен вызвать раздражение, особенно если речь о цитрусовых. У них выше чувствительность по отношению к солнечному свету. Поэтому при ароматерапии и массаже не стоит находиться под прямыми солнечными лучами.





Беременные и кормящие женщины должны с осторожностью пользоваться эфирными маслами. Иммунный статус после родов обычно меняется, организм может неадекватно отреагировать на любое воздействие, которое ранее было обыденным.





И наконец эфирные масла могут вступать в реакцию с лекарственными препаратами для наружного применения. Возможны негативные реакции.





Противопоказания ароматерапии





Применение ароматерапии невозможно для людей с индивидуальной непереносимостью по отношению к маслам. Обычно состояние сопровождается определенными симптомами:





Затрудненное дыхание разной степени выраженности, одышка, удушье;

Учащение сердечного ритма;

Кожный зуд, высыпания.





Как мы писали ранее, врачи не советуют применять ароматерапию при беременности и грудном вскармливании. Эта мера позволит не допустить возможного развития побочных эффектов.





Ароматерапия часто используется как вспомогательный метод лечения. Разрешено при самых разных патологиях. Чтобы не навредить себе, при работе с эфирными маслами нужно соблюдать меры предосторожности. Тогда альтернативный метод лечения будет полезен, поможет справиться с заболеванием и укрепить здоровье.