Вакцину от всех штаммов гриппа готовят к последней фазе испытаний

Новое клиническое исследование показало, что однократная доза синтетической универсальной вакцины против гриппа, называемой FLU-v, способна обеспечить надежную долговременную защиту от широкого спектра вирусов гриппа.Исследователи обнаружили, что FLU-v превзошла плацебо в повышении иммунного ответа у людей. Для измерения его использовался ряд различных биомаркеров, связанных с иммунной системой.Экспериментальная вакцина в настоящее время ожидает третьей фазы испытаний, в рамках которой и будет показано, насколько хорошо на самом деле она работает.По словам главы исследования Ольги Плегюзюлос, главного научного сотрудника SEEKacure, фармацевтической компании из Лондона, FLU-v работает с целевыми частями вируса гриппа, которые, как было показано, эволюционировали меньше всего с течением времени.