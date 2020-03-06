В России зафиксировали шесть новых случаев коронавируса
Тема коронавируса по-прежнему остается актуальной в мировых СМИ. Количество заболевших продолжает расти во всем мире, впрочем, как и число успешно выздоровевших.
Что касается России, то за последние сутки в нашей стране зарегистрировано шесть новых случаев инфицирования COVID-19. Пять из них отмечены в Москве, а еще один – в Нижнем Новгороде.
Как отмечает агентство РИА Новости, все заболевшие недавно прилетели из Италии. Всех пациентов поместили в карантин. У пятерых пациентов болезнь протекает в легкой форме, состояние шестого человека врачи оценивают как средней тяжести.
Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом в РФ возросло до 10. Однако первые заболевшие уже поправились.
Напомним, что по состоянию на 6 марта общее число заболевших во всем мире превысило 100 тысяч, большинство из них – в Китае. Количество смертей из-за опасного вируса превысило три тысячи.
Ранее портал «Медикфорум» сообщил о правилах безопасности, соблюдая которые можно предотвратить заражение коронавирусом.
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