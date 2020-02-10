До закрытия Уханя оттуда могли уехать 5 млн человек
Китайский город Ухань, ставший эпицентром вспышки коронавируса, полностью закрыт уже две недели. Но до этого из города могли выбраться до 5 млн потенциальных носителей опасной инфекции.
Впервые в истории Китая огромный город с многомиллионным населением полностью закрыт на карантин. Не ходят поезда, не летают самолеты, перекрыты автомобильные дороги. В Ухань можно въехать, но оттуда нельзя выехать и выбраться пешком, даже если человек не проявляет никаких симптомов. Жители города обязаны находиться дома, раз в два дня один член семьи имеет право выйти за продуктами. От квартиры к квартире по городу ходят санитарные патрули. Если у кого-то из жителей повышена температура, его насильно отправляют в карантин вместе с остальными проживающими. Вытаскивают за руки и за ноги, никакие возражения не принимаются. Во всем Китае отсутствие медицинской маски на лице в публичном месте может обернуться арестом.
Но до того, как этот мегаполис с 14 млн жителей закрыли на карантин, оттуда могло разъехаться в разные концы Китая и мира до 5 млн человек. В течение 4 недель после начала вспышки коронавируса из Уханя уезжали миллионы людей на поездах, автобусах, самолетах. Это было связано с празднованием Китайского нового года. Люди могли уносить с собой вирус, официальное число жертв которого сегодня. вероятно, достигнет 1 000 человек. Число зараженных перевалит за 40 000.
Анализ имеющейся у властей Китая информации показал, что за две недели до закрытия Уханя на карантин почти 70% поездок в этом городе ограничивались провинцией Хубей. И эти передвижения четко прослеживаются по мере дальнейшего распространения вируса. Еще 14% поездок были в соседние провинции. Почти 2% перебрались в провинцию Гуандун, где находятся густонаселенные мегаполисы вроде Гуанчжоу и Шэнчженя. Очень популярен среди путешественников из Уханя был и город-гигант Чунцин, чье населения в пределах агломерации составляет ошеломительные 30 млн человек. Далее люди ехали в Пекин и Шанхай. Вирусолог из Гонконга Джин Дон-Ян (Jin Dong-Yan) уверен, что карантин Уханя был введен слишком поздно, как пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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