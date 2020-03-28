Выявлены яды, способные спасти жизнь человека

С древности известно, что некоторые яды в определенной дозировке способны оказывать целительное действие. Многие вещества, признанные опасными и ядовитыми, используются в терапевтических целях и в настоящее время. Они входят в состав медикаментов, хотя потребитель может не подозревать об этом.





Яд жёлтого скорпиона

Опасное существо обладает сильным ядом. Укус скорпиона смертельно опасен, противоядия не существует. Но один из компонентов яда может использоваться для борьбы со злокачественными новообразованиями головного мозга. Сейчас препараты на основе вещества проходят клинические испытания. Возможно, в скором будущем лечение онкологии существенно изменится.





Токсин конусной улитки

Морские улитки, обитающие в основном в тропиках, живут вблизи барьерных рифов. Яд способен вызвать резку боль, паралич мышц. Изучение токсиной конусной улитки выяснилось, что вещества в составе снимают судороги, успокаивают нервную систему. Их добавляют в болеутоляющие, не вызывающие привыкания. Также в процессе разработки препараты, облегчающие симптомы болезней Паркинсона, Альцгеймера, приступы эпилепсии.





Яд аконита

Декоративное растение, украшающие многие дачи и огороды, содержат в клубнях мощный яд. Токсин угнетает дыхание, сердечную деятельность, поражает систему кровообращения. Используется в медицинских целях ради спасения жизней: избавляет от катаральных явлений при простуде, ангине, пневмонии, ларингите, облегчения приступов астмы. На основе яда создают гомеопатические лекарства, которые применяют при терапии онкологических болезней. При раке кожи настойку клубней аконита используют наружно, а опухоли толстой кишки лечат при помощи свечей, мазей с данным растением.





Дигиталин





Травянистое растение наперстянка распространено во многих странах. В России насчитывают как минимум 6 видов – все ядовиты. Случайно съев один листок, можно умереть. Но ученый Боткин выяснил, что яд наперстянки оказывает терапевтическое действие. Сейчас растение применяют для создания медикаментов для сердечников, спасая их от верной смерти.





Контортростатин

Мокассиновый (медноголовый) щитомордник – ядовитая змея , обитающая в Северной Америке. Змея агрессивна, хотя укусы её не смертельны. Белок из яда животного способен угнетать рост раковых клеток, препятствовать образованию метастазов. Скоро могут появиться препараты на основе данного вещества, пока они проходят лабораторное тестирование.





Кониин





Яд из болиголова пятнистого – кониин – самый ядовитый из ряда алкалоидов в составе стеблей, корней, листьев. Он быстро всасывается в кровь, блокирует работу нервной системы, провоцируя паралич двигательных мышц. Не окажи вовремя помощь, возможно удушье. В Древней Греции яд использовался для смертных приговоров. Сейчас опасно тем, что его корни можно перепутать с хреном, листья с петрушкой, плоды с анисом. Вероятность отравления высока, поэтому яд обычно не применяется. При этом он лечит нарушения менструального цикла, кишечные, желудочные колики, анемию, головные боли, сухой кашель.