"Силовики", "ситуативники" и ...: три вида сексуальных маньяков

После исследования сексуальных маньяков разделили на три группы: "силовики", "ситуативники" и "сексуальные маньяки".Группа "сексуальных маньяков" идет на преступления из-за аномального сексуального влечения, причем они получают удовлетворение от убийства жертвы. В повседневной жизни они часто ссорятся с партнершами из-за сниженной потенции. Им присущи различные эндокринологические заболевания. Маньяки часто издеваются над животными, а свои действия тщательно продумывают."Ситуативники" проявляют агрессию спонтанно. Нанесение тяжких телесных повреждений жертве - это способ выместить зло за обиды."Силовики" пытаются самоутвердиться за счет насилия. Они получают удовольствие от контроля и сексуальной власти.