"Силовики", "ситуативники" и ...: три вида сексуальных маньяков
Новое масштабное исследование серийных сексуальных убийц помогло выделить маньяков в три отдельные категории. Ученые использовали в работе архивы судов Москвы и Московской области, а также архива ФГБУ "ФМИЦПН имени В. П. Сербского", где содержались истории болезней преступников.
После исследования сексуальных маньяков разделили на три группы: "силовики", "ситуативники" и "сексуальные маньяки".
Группа "сексуальных маньяков" идет на преступления из-за аномального сексуального влечения, причем они получают удовлетворение от убийства жертвы. В повседневной жизни они часто ссорятся с партнершами из-за сниженной потенции. Им присущи различные эндокринологические заболевания. Маньяки часто издеваются над животными, а свои действия тщательно продумывают.
"Ситуативники" проявляют агрессию спонтанно. Нанесение тяжких телесных повреждений жертве - это способ выместить зло за обиды.
"Силовики" пытаются самоутвердиться за счет насилия. Они получают удовольствие от контроля и сексуальной власти.
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