Ученые нашли способ облегчить побочные эффекты "химии"

«Комбинация противораковых нанопрепаратов с Интралипидом усиливает торможение роста опухоли и может служить новой стратегией для повышения терапевтической эффективности лечения рака», - заявил Чен Хо, заслуженный профессор биологических наук.

Сочетание нанопрепаратов для химиотерапии с пищевой добавкой Интралипидом может уменьшить негативные побочные эффекты. При этом количество дорогостоящих лекарств для лечения рака также снизится.Такие данные были получены в рамках исследования Университета Карнеги-Меллона и Тайваньских национальных исследовательских институтов здравоохранения. Кроме того, предварительная обработка добавкой способствует выработке разрушающих опухоль макрофагов, что делает ее многообещающим дополнением к существующим химиотерапиям.Новые результаты демонстрируют, что для введения противораковых лекарств с использованием жировой эмульсии, пора провести клинические испытания. Исследовать Интралипид нужно и с другими нанопрепаратами.