Ученые нашли способ облегчить побочные эффекты "химии"

Облегчение химиотерапии
Сочетание нанопрепаратов для химиотерапии с пищевой добавкой Интралипидом может уменьшить негативные побочные эффекты. При этом количество дорогостоящих лекарств для лечения рака также снизится.

Такие данные были получены в рамках исследования Университета Карнеги-Меллона и Тайваньских национальных исследовательских институтов здравоохранения. Кроме того, предварительная обработка добавкой способствует выработке разрушающих опухоль макрофагов, что делает ее многообещающим дополнением к существующим химиотерапиям.

Новые результаты демонстрируют, что для введения противораковых лекарств с использованием жировой эмульсии, пора провести клинические испытания. Исследовать Интралипид нужно и с другими нанопрепаратами.

«Комбинация противораковых нанопрепаратов с Интралипидом усиливает торможение роста опухоли и может служить новой стратегией для повышения терапевтической эффективности лечения рака», - заявил Чен Хо, заслуженный профессор биологических наук.
Теги : рак, химиотерапия
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