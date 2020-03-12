Музыка может стать спасением для пациентов с делирием

«Подобно почечной или сердечной недостаточности, у людей может развиться мозговая недостаточность, но не существует эквивалентного лечения. Это негативно влияет на личность человека и качество его жизни. Недавние исследования, проведенные нашей группой, показали, что лекарства, включая обычно назначаемые антипсихотические препараты, не лечат делирий и не снижают его тяжесть, поэтому нам крайне необходимо немедикаментозное лечение», - рассказывает доктор Сикандар Хан, доцент медицинской кафедры, ученый.

Больные, находящиеся в критическом состоянии на средствах жизнеобеспечения, часто сталкиваются с делирием. Речь идет о психическом расстройстве, при котором возникает острая мозговая недостаточность. Лечения от этого заболевания нет.Исследование, проведенное специалистами с Медицинского факультета Университета Индианы и Исследовательского института в Индианаполисе, показало, что музыка, по-видимому, уменьшает бред у пациентов, находящихся на аппарате искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии.В исследовании критически больным людям, которые слушали медленную, расслабляющую музыку (от 60 до 80 ударов в минуту), потребовалось меньше седативных препаратов, в делирии они провели меньше дней, больше бодрствовали, могли получить физиотерапию.