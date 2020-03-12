Ученые нашли очередное доказательства естественного восстановления зубов

Последние пять лет ученые из Королевского колледжа Лондона изучали метод стимулирования естественного восстановления зубов путем активации клеток в зубе для получения нового дентина. В новой статье они описали очередное доказательство того, что клинический подход к лечению зубов может быть изменен.Когда зубы подвергаются разрушению, затрагиваются три слоя: наружная эмаль, дентин и мягкая пульпа.Предыдущие исследования показали, что препарат Тидеглусиб может помочь в защите внутреннего слоя за счет стимуляции выработки дентина. Фактически, зуб восстановится самостоятельно.Чтобы продолжить тестирование этого подхода для использования на пациентах, группа ученых провела исследование количества образовавшегося дентина, достаточно ли его будет для восстановления полостей. Они также исследовали безопасность используемого препарата, аналогичность восстановленного дентина нормальному, достаточно ли крепок он для поддержания прочности зуба.Результаты исследования свидетельствуют о том, что этот метод может быть успешно внедрен в клиническую практику. Они обнаружили, что область восстановления сильно ограничена клетками пульпы, корни при этом не затрагиваются, а минеральный состав похож на нормальный дентин.