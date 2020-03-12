Полтаблетки аспирина в день снижают риск рака печени
Ежедневный прием небольших доз аспирина уменьшает опасность опухолей печени. Риск коварной болезни в этом случае снижается на 43%.
Ежедневный приём половины таблетки аспирина уменьшает риск рака печени, как показало исследование. Получающие аспирин люди на 43% реже сталкиваются с этой болезнью, полагают ученые из Гарвардского университета. Аспирин также уменьшает смертность от всех проблем с печенью, включая и жировой гепатоз, более чем на 25%. Выводы этого исследования, опубликованного в New England Journal of Medicine, основаны на анализе более 50 тысяч жителей Швеции с хроническим вирусным гепатитом. Эта болезнь - наиболее распространённый фактор риска рака печени.
Участники исследования принимали небольшие дозы аспирина в размере примерно половины обычной таблетки для облегчения болей. Средний период наблюдений составил около 8 лет. У 4% из тех, кто пил аспирин, за этот период появился рак печени. В контрольной группе людей, которые это лекарство не употребляли, количество жертв опухолей печени составило 8,3%.
Исследователи отмечают, что чем дольше человек принимал аспирин, тем большую пользу он получал. На протяжении некоторого времени ученые исследуют способность ежедневного приема аспирина обеспечивать профилактику опухолей. Уже доказано, что низкие дозы лекарства существенно снижают риск рака кишечника. Кроме того, аспирин является антикоагулянтом, он препятствует тромбообразованию в кровеносных сосудах, тем самым защищая от инфарктов и инсультов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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