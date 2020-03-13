Индийской девушке выполнили пересадку двух рук
Во всем мире выполнено всего 200 успешных операций по пересадке рук, но когда Шрее Сидданагоудер предложили пересадку, она не колебалась.
Несмотря на то, что руки были большими, темного цвета и волосатыми, и когда-то принадлежали мужчине. Удивительно, но после 13-часовой операции и приживания руки сменили цвет кожи и стали тоньше.
Жизнь Шреи перевернулась с ног на голову в 2016 году, когда в возрасте 18 лет, она попала в аварию на автобусе, раздробив обе руки. Из-за задержки в оказании первой помощи, их пришлось ампутировать.
В конце 2017 года для Шреи нашли донора. Их руки сначала соединили на костях, затем сшили сухожилия, кровеносные сосуды и кожу. После пересадки девушке пришлось год заниматься физиотерапией для тела и мозга, чтобы научиться обращаться с новыми конечностями.
В результате Шрея научилась управлять руками и даже сдавала экзамены в колледже, самостоятельно записывая ответы.
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