К 2100 году 1,2 млрд людей ждут тепловые удары
Так называемый тепловой стресс, вызванный повышенной температурой и влажностью, будет ежегодно воздействовать на 1,2 миллиарда людей в 2100 году. Исследование показывает, что это произойдёт в случае дальнейшего выделения парниковых газов в атмосферу.
Глобальное потепление угрожает сотням миллионов людей тепловым стрессом, то есть комбинацией из высокой температуры и повышенной влажности, которая делает нахождение в тех или иных регионах особенно мучительным для человека. Тепловой стресс негативно воздействует на здоровье, сельское хозяйство, всю экономику страны и окружающую среду. Таковы результаты исследования, которые публикует журнал Environmental Research Letters. Его авторами стали ученые из Университета Рутгерса в США, изучавшие основные риски глобального потепления на нашей планете.
Исследователи отмечают, что когда наука рассуждает о глобальном потеплении, то довольно часто игнорирует последствия комбинации двух факторов - повышенной влажности и жары. Высокая температура в местах с низкой влажностью (к примеру, в Средней Азии) переносится гораздо легче, а там, где влажность повышена, даже температура в + 27-28С уже мучительна для людей. Научные исследования доказывают, что тепловой стресс мешает организму использовать натуральный механизм охлаждения с помощью пота. В результате, температура тела быстро вырастает, что повреждает мозг и другие жизненно важные органы.
Тепловой стресс может вызвать учащение сердцебиения до опасных показателей и остановку сердца. Именно так жара и повышенная влажность убивает людей, тепловой удар вызывает инвалидность в случае отсутствия экстренной медицинской помощи, как подчеркивают эксперты. Они оценили комбинацию экстремальной жары и влажности с помощью 40 климатических стимуляций, в которых заложили статистику по самым разным редким событиям. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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