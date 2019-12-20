Каким образом ожирение наносит вред планете
Ожирение наносит ощутимый вред всей нашей планете, как показывает исследование. Дело в том, что жертвы ожирения выделяют дополнительно по 700 миллионов тонн углекислого газа в год.
Новое исследование показало, что страдающий от ожирения люди выделяют в атмосферу нашей планеты ежегодно по 700 млн тонн углекислого газа дополнительно, по сравнению с людьми, имеющими нормальный вес. Исследователи из The Obesity Society установили, что на долю людей с ожирением приходится 1,6% всех парниковых выбросов, производимых человеком. Это связано с повышенной метаболической активностью и воздействием от производства дополнительных продуктов питания, а также увеличением производства топлива, которое необходимо для транспортировки людей с ожирением, как полагают исследователи.
Они использовали информацию по выбросам парниковых газов, демографические сведения, а также распространенность ожирения в разных регионах планеты, чтобы установить, что большие объемы лишнего веса приводят к выделению на 20% большего количества парниковых выбросов, чем от людей с нормальным весом. Поскольку среднестатистический размер тел жителей нашей планеты может и в будущем увеличиваться, то рождает дополнительные проблемы перед человечеством, которое изо всех сил пытается снизить выделения углекислого газа по вине человека. Об этом пишет The Daily Mail.
"Наше исследование предполагает, что в дополнение к снижению риска смертности, инвалидности и расходов на здравоохранение, борьба с ожирением положительно повлияет и на всю нашу природу, - говорит автор данного исследования, специалист по нутриционистике в Университете Копенгагена Файдон Магкос (Faidon Magkos). - Эта борьба имеет очень большое значение для всех её участников". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Предыдущая новость
Популярное
Оставить комментарий