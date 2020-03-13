Закончен капитальный ремонт в детской поликлинике № 10 города Дзержинска Нижегородской области

ремонт детской поликлиники № 10 в Дзержинске

Завершены работы по капитальному ремонту в детской городской поликлинике № 10 города Дзержинска нижегородского региона. Все было сделано так, чтобы маломобильным пациентам было удобно в отремонтированном модернизированном здании.

Поликлиника Дзержинска обслуживает более 14 000 детей до 18 лет, и по словам ее главного врача Светланы Барановой, в ходе капитального ремонта было важно было учесть и потребности каждой возрастной группы.

– Мы провели масштабную реконструкцию, отремонтировали все кабинеты, создали комнату матери и ребенка, где мамы могут спокойно покормить своих детей, закупили моноблоки и сделали структурированную кабельную сеть. Сейчас начинаем работать с электронной амбулаторной картой. Мы стараемся полностью уйти от очередей,

– рассказала главврач.

Ремонт сделан в центральной входной группе, где оборудовали и колясочную, при этом организован отдельный вход c больными детьми, отремонтированы кабинеты специалистов и исследовательские лаборатории, зона ожидания стала комфортной, а регистратура – открытой. В свою очередь хранилище для больничных карт наоборот стало закрытым.

Для медицинского учреждения закупили аппаратуру:
  • аппарат для механотерапии,
  • дефибриллятор,
  • рентгеновский цифровой аппарат,
  • три новых новые электрокардиографа
и другое новейшее медицинское оборудование.

Для детей приобрели игровую мебель, магнитно-маркерную доску-мольберт, развивающие модули.

– В 2020 году мы продолжим преобразования, планируем капитально отремонтировать кровлю,

– отметила Светлана Баранова.

Программа капитального ремонта медицинских учреждений Нижегородской области рассчитана на три года – с 2020-го по 2022-й. В рамках программы власти планируют капитально отремонтировать более чем 3 000 медицинских учреждений региона.

Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что капитально отремонтировали Нижегородскую городскую поликлинику № 4.
Теги : медицина, медицинское обслуживание, медицинские организации, поликлиника, больница, больницы, ремонт
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Можно ли получить коронавирус, употребляя приготовленную вне дома еду? Мнение экспертов


Закончен капитальный ремонт в детской поликлинике № 10 города Дзержинска Нижегородской области