Закончен капитальный ремонт в детской поликлинике № 10 города Дзержинска Нижегородской области

– Мы провели масштабную реконструкцию, отремонтировали все кабинеты, создали комнату матери и ребенка, где мамы могут спокойно покормить своих детей, закупили моноблоки и сделали структурированную кабельную сеть. Сейчас начинаем работать с электронной амбулаторной картой. Мы стараемся полностью уйти от очередей,

аппарат для механотерапии,

дефибриллятор,

рентгеновский цифровой аппарат,

три новых новые электрокардиографа

– В 2020 году мы продолжим преобразования, планируем капитально отремонтировать кровлю,