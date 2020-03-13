Закончен капитальный ремонт в детской поликлинике № 10 города Дзержинска Нижегородской области
Завершены работы по капитальному ремонту в детской городской поликлинике № 10 города Дзержинска нижегородского региона. Все было сделано так, чтобы маломобильным пациентам было удобно в отремонтированном модернизированном здании.
Поликлиника Дзержинска обслуживает более 14 000 детей до 18 лет, и по словам ее главного врача Светланы Барановой, в ходе капитального ремонта было важно было учесть и потребности каждой возрастной группы.
– Мы провели масштабную реконструкцию, отремонтировали все кабинеты, создали комнату матери и ребенка, где мамы могут спокойно покормить своих детей, закупили моноблоки и сделали структурированную кабельную сеть. Сейчас начинаем работать с электронной амбулаторной картой. Мы стараемся полностью уйти от очередей,
– рассказала главврач.
Ремонт сделан в центральной входной группе, где оборудовали и колясочную, при этом организован отдельный вход c больными детьми, отремонтированы кабинеты специалистов и исследовательские лаборатории, зона ожидания стала комфортной, а регистратура – открытой. В свою очередь хранилище для больничных карт наоборот стало закрытым.
Для медицинского учреждения закупили аппаратуру:
- аппарат для механотерапии,
- дефибриллятор,
- рентгеновский цифровой аппарат,
- три новых новые электрокардиографа
Для детей приобрели игровую мебель, магнитно-маркерную доску-мольберт, развивающие модули.
– В 2020 году мы продолжим преобразования, планируем капитально отремонтировать кровлю,
– отметила Светлана Баранова.
Программа капитального ремонта медицинских учреждений Нижегородской области рассчитана на три года – с 2020-го по 2022-й. В рамках программы власти планируют капитально отремонтировать более чем 3 000 медицинских учреждений региона.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что капитально отремонтировали Нижегородскую городскую поликлинику № 4.
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