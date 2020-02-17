Нижегородскую городскую поликлинику № 4 капитально отремонтировали

– С правой стороны от центрального входа установлена подъемная платформа лифтового типа для маломобильных граждан, благодаря чему время подъема на первый этаж сократилось в 6 раз. Пол у входной группы и центрального крыльца выложен изменяемым типом покрытия перед препятствиями, центральный вход оснащен автоматическими раздвижными дверями, а также проведена замена лифтового оборудования. Теперь в лифте имеется звуковое и световое сопровождение при остановке кабины на этаже,

– В отремонтированном помещении открыт межрайонный кабинет лечения хронической сердечной недостаточности, где наблюдаются пациенты из группы высокого и очень высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это позволит улучшить доступность кардиологической помощи и снизить смертность от болезней системы кровообращения,

– Преимуществом стало то, что при помощи программы центрального архива медицинских изображений доступен просмотр рентгенологических, флюорографических, маммографических, КТ-исследований, проведенных пациенту в нашей, или других медицинских организациях. В настоящее время освоена и ведется работа по формированию и заполнению направления на медико-социальную экспертизу в электронном виде, обеспечена возможность передачи данных в базу данных главного бюро медико-социальной экспертизы,