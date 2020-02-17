Нижегородскую городскую поликлинику № 4 капитально отремонтировали
Ремонт поликлиники в Канавинском районе Нижнего Новгорода состоялся в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Как говорит главный врач Инна Пудова, после ремонта пациенты с ограниченными возможностями здоровья должны чувствовать себя в поликлинике комфортно:
– С правой стороны от центрального входа установлена подъемная платформа лифтового типа для маломобильных граждан, благодаря чему время подъема на первый этаж сократилось в 6 раз. Пол у входной группы и центрального крыльца выложен изменяемым типом покрытия перед препятствиями, центральный вход оснащен автоматическими раздвижными дверями, а также проведена замена лифтового оборудования. Теперь в лифте имеется звуковое и световое сопровождение при остановке кабины на этаже,
– говорит Инна Пудова.
Для удобства пациентов с ограниченными возможностями, кнопки вызова персонала оборудовали и возле центрального крыльца, и в туалетной комнате для инвалидов. А в открытой регистратуре организовали специальную зону с низкой стойкой. Есть и тактильные наклейки для слабовидящих.
Однако, подчеркивает главный врач, комфортно в поликлинике после ремонта всем пациентам без исключения. В медицинском учреждении появилось много инноваций:
– В отремонтированном помещении открыт межрайонный кабинет лечения хронической сердечной недостаточности, где наблюдаются пациенты из группы высокого и очень высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это позволит улучшить доступность кардиологической помощи и снизить смертность от болезней системы кровообращения,
– добавляет Инна Пудова.
Рабочие места в здании стопроцентно компьютеризированы. Специалисты ведут электронные медицинские карты, которые стали доступны и для других медицинских организаций региона:
– Преимуществом стало то, что при помощи программы центрального архива медицинских изображений доступен просмотр рентгенологических, флюорографических, маммографических, КТ-исследований, проведенных пациенту в нашей, или других медицинских организациях. В настоящее время освоена и ведется работа по формированию и заполнению направления на медико-социальную экспертизу в электронном виде, обеспечена возможность передачи данных в базу данных главного бюро медико-социальной экспертизы,
– отмечает главный врач.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в Нижнем Новгороде завершили капремонт фасада филиала детской городской поликлиники № 19.
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