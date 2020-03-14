Жителям Ставропольского края продолжают оказывать паллиативную помощь

Жителям Ставропольского края продолжают оказывать паллиативную помощь
Как узнал МедикФорум в больнице Железноводска на Ставрополье пациентам оказывают паллиативную помощь. Специальное отделение было открыто в конце 2019 года в городском медицинском учреждении.

Организацию паллиативной помощи населению проводят на базе терапевтического отделения стационара Железноводской городской больницы, как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, на сегодняшний день функционируют 10 паллиативных коек. 

В помощи подобного рода нуждаются пациенты с прогрессирующими неизлечимыми заболеваниями и неблагоприятным прогнозом развития таких болезней. Также люди, которым требуется обезболивание под присмотром медицинских специалистов. 

Паллиативная медицина отвечает за купирование боли, иных симптомов заболевания, чтобы улучшить качество жизни пациента, его родных и близких. Считается, что даже когда все средства интенсивного лечения исчерпались, никто не должен оставаться без участия.
Жителям Ставрополья обеспечивается адекватная обезболивающая терапия и соответствующий уход. В больнице Железноводска оборудованы три отдельные палаты, в которых есть специальные кровати, вертикализаторы, кресла-каталки и другое необходимое медицинское оборудование. 

Медицинское учреждение получило на эти цели из краевого бюджета порядка 6 млн рублей.

Сотрудники больницы прошли соответствующую подготовку для оказания паллиативной помощи и уже приняли более 20 человек.

В Ставропольском крае в медицинских учреждениях общее количество паллиативных коек составляет 211, в том числе 30 – койки сестринского ухода.

Ранее МедикФорум сообщал, что в молоке ставропольского производителя выявлены патогенные микроорганизмы.
Теги : паллиативная помощь, Ставропольский край
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