Жителям Ставропольского края продолжают оказывать паллиативную помощь
Как узнал МедикФорум в больнице Железноводска на Ставрополье пациентам оказывают паллиативную помощь. Специальное отделение было открыто в конце 2019 года в городском медицинском учреждении.
Организацию паллиативной помощи населению проводят на базе терапевтического отделения стационара Железноводской городской больницы, как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, на сегодняшний день функционируют 10 паллиативных коек.
В помощи подобного рода нуждаются пациенты с прогрессирующими неизлечимыми заболеваниями и неблагоприятным прогнозом развития таких болезней. Также люди, которым требуется обезболивание под присмотром медицинских специалистов.
Паллиативная медицина отвечает за купирование боли, иных симптомов заболевания, чтобы улучшить качество жизни пациента, его родных и близких. Считается, что даже когда все средства интенсивного лечения исчерпались, никто не должен оставаться без участия.
Жителям Ставрополья обеспечивается адекватная обезболивающая терапия и соответствующий уход. В больнице Железноводска оборудованы три отдельные палаты, в которых есть специальные кровати, вертикализаторы, кресла-каталки и другое необходимое медицинское оборудование.
Медицинское учреждение получило на эти цели из краевого бюджета порядка 6 млн рублей.
Сотрудники больницы прошли соответствующую подготовку для оказания паллиативной помощи и уже приняли более 20 человек.
В Ставропольском крае в медицинских учреждениях общее количество паллиативных коек составляет 211, в том числе 30 – койки сестринского ухода.
Ранее МедикФорум сообщал, что в молоке ставропольского производителя выявлены патогенные микроорганизмы.
Оставить комментарий